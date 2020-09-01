Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии 55 1.09.2020, 8:35

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Партия называется «Вместе».

Бывший глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили о создании партии под названием «Вместе». Об этом говорится в заявлении Бабарико и Колесниковой, опубликованном на YouTube.

Видео было записано еще до ареста Виктора Бабарико.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — заявил он.

Главной задачей экс-глава «Белгазпромбанка» назвал обеспечение проведения конституционной реформы. В июне, до своего задержания, Бабарико выступил за проведение референдума по поправкам к Конституции. Он предложил взять за образец Основной закон 1994 года. Политик объяснял важность такой реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков.

Он также пообещал работать над «совершенствованием и улучшением экономики», а самое главное — дать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу.

«Мы верим, что правда все равно восторжествует. И Беларусь будет процветающей страной, независимо от того что временно нам это не удается сделать как лидерам этой страны», — добавил Бабарико.

Колесникова, в свою очередь, отметила, что за последние три месяца удалось сделать больше, чем за последние 26 лет.

«Вместе мы собрали почти полмиллиона подписей, вместе мы защищали наши голоса и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее», — сказала она.

По ее словам, сегодня формируется «новое, сознательное и ответственное, белорусское общество» и оно должно реагировать на новые вызовы и запросы.

«Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти», — уверена она.

Глава штаба Бабарико добавила, что «сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов» готовы брать на себя ответственность и строить новую Беларусь.

В ближайшее время штаб подаст документы на регистрацию партии, сообщила она.

«Мы объединимся и будем еще сильнее. Вместе — победим!» — заключила Колесникова.

На протяжении 20 лет Бабарико был председателем правления «Белгазпромбанка». В мае текущего года он подал в отставку, 12 мая объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах.

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.

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