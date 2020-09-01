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Покажем Всебелорусскую забастовку всему миру: присылайте фото и видео!

  • 1.09.2020, 8:50
  • 3,211
Покажем Всебелорусскую забастовку всему миру: присылайте фото и видео!
Фото: Homoatrox, wkipedia.org

Сегодня правдивая информация нужна, как никогда раньше.

Сегодня, 1 сентября, начинается самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси.

«Сегодня не работает вообще никто. Сегодня - наш День солидарности», - призвали белорусов независимые телеграм-каналы.

С планом действий на 1 сентября можно ознакомится тут.

Редакция Charter97.org просит участников Всебелорусской забастовки и акций протеста присылать фотографии и видео, чтобы можно было оценить масштабы забастовки 1 сентября.

При первой же возможности высылайте нам эти фотографии, видеоролики на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети:

«Фейсбук»,

Telegram,

«Вконтакте»,

«Одноклассники».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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