Немецкие специалисты рассказали о второй волне коронавируса 4 1.09.2020, 8:58

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Фото: DPA

Медики призвали готовиться.

Правительство Германии продлевает запрет на массовые мероприятия как минимум до Нового года. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявляет, что "распространение эпидемии пойдет по экспоненте, если мы быстро не среагируем". Канцлер Австрии Себастьян Курц предупреждает о "трудной фазе осенью и зимой", но верит в "возвращение к нормальной жизни" летом 2021 года… В последние дни множатся признаки того, что политики и другие ответственные руководители, по меньшей мере в Европе, настроились на серьезную и долгую вторую волну COVID-19, пишет dw.com.

Число заражений COVID-19 вернулось в ФРГ на уровень времен локдауна

Весьма символичен перенос на будущее лето традиционного Всемирного экономического форума в Давосе. Он должен был, как обычно, состояться в конце января, но организаторы уже сейчас решили, что даже через пять месяцев собираться вместе в швейцарском горном курорте будет все еще слишком опасно для здоровья мировой политической и бизнес-элиты. А ведь этим людям по карману любое новое лекарство. Значит, организаторы ВЭФ исходят из того, что никакая действенная и проверенная на безопасность вакцина к тому времени не появится.

Можно, конечно, спорить о том, предстоит ли всем нам именно вторая волна пандемии или это все та же первая, которая в начале года сперва накрыла северное полушарие, затем накатилась на вступавшее в зиму южное полушарие (достаточно вспомнить длительные строжайшие карантинные меры и комендантский час в австралийском Мельбурне), а теперь просто к нам возвращается.

Важно другое: к началу календарной осени Германия по числу новых заражений в день вновь вернулась на уровень конца апреля. Это был период, когда ФРГ только-только выходила из локдауна и снимала некоторые ограничения, но школы, универмаги, рестораны и парикмахерские все еще оставались закрытыми. Каких же цифр ждать в таком случае в середине осени или зимой? Ведь низкие температуры весьма способствуют распространению вируса, что стало в разгар лета одной из причин вспышек COVID-19 в охлажденных цехах немецких мясокомбинатов.

Немецкие политики встревожены

В Германии сейчас ежедневно заражаются свыше 1500 человек, в России, согласно официальным данным, порядка 4700. Немецкие политики считают нужным настраивать население на трудные времена. "Ситуация серьезная, по-прежнему серьезная", - предупреждает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). "Коронавирус вернулся в Германию по полной программе", - бьет тревогу премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), ставший в ФРГ за последние месяцы своего рода неформальным политическим лидером борьбы с пандемией.

Российские политики ситуацию перед началом осени оценивают иначе. Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" говорит о том, что заболеваемость "уже идет на спад", и не требует от сограждан, а всего лишь просит их "по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты". В то же время президент РФ напоминает, что "вирус никуда не делся".

Мэр Москвы Сергей Собянин просто полон оптимизма. Он заверяет, что "в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус". Хотя еще неделю назад московский градоначальник, ставший этой весной российским неформальным политическим лидером борьбы с пандемией, предупреждал, что коронавирус в столице не отступает и что до массовой вакцинации от него еще далеко.

Коллективный иммунитет: несбыточные надежды

Немецкие политики, в отличие от российских, на вакцинацию пока не рассчитывают, хотя Германия через ЕС и заручилась поставками сразу нескольких препаратов, которые разрабатывают и тестируют ряд европейских и американских фармацевтических фирм. Не уповают в ФРГ и на коллективный иммунитет, как это делает все в том же интервью президент России: "Уже ясно, что в восьми регионах РФ этот популяционный иммунитет превысил 25 процентов".

А ведь в Южной Корее, довольно успешно борющейся с пандемией, еще летом пришли к выводу, что до получения эффективной вакцины добиться коллективного иммунитета невозможно. В Швеции расчет на его быстрое появление привел к тому, что число умерших в первом полугодии оказалось самым высоким за последние 150 лет.

Всемирная организация здравоохранения только что разъяснила, что попытки достичь популяционного иммунитета естественным путем опасны, поскольку могут привести к большому числу человеческих жертв. "Нет ни одной инфекционной болезни, которую удалось бы взять под контроль, сделав ставку на естественный иммунитет", - заявляет в Женеве главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Короче, в Германии политики склонны быть тревогу, в России предпочитают вселять в людей надежды. Лично мне больше по душе первый подход. В нынешних обстоятельствах он представляется куда более реалистичным, особенно если вспомнить, как кардинально просчитались в РФ в начале года с оценкой вируса: сначала долго самоуспокаивались, утверждая, что он не опаснее банального гриппа, а потому вдруг надолго ввели в Москве несравнимо более жесткий карантин, чем в ФРГ.

Малый и средний бизнес: многие предприятия зиму не переживут

В то же время испытывать страх тоже не стоит. Обычно страшит неизвестность, а сейчас как раз понятно, что нас ждет повторение пройденного: готовьтесь к тому, что предстоящие осень и зима будут для широких слоев населения во многом похожи на прошлую весну. Мы ведь уже научились сосуществовать с вирусом - носить маски, соблюдать дистанцию, работать на удалении, подолгу сидеть дома с детьми. А система здравоохранения научилась бороться с вирусом, она сейчас в обеих странах лучше оснащена, чем полгода назад, а потому смертей, хочется верить, будет меньше.

Но вот бизнес, особенно малый и средний, будет, увы, умирать чаще. И не из-за новых карантинов и локдаунов - ограничения окажутся, скорее всего, локальными, точечными (соответственно, и государственной поддержки в Германии будет меньше). Нет, ключевой проблемой ближайших месяцев станет низкий спрос, порожденный экономическим кризисом - и именно второй волной коронавируса. Как и весной, клиенты будут просто чаще отказываться от привычных услуг.

Так что многие бюро путешествий, рестораны, магазины одежды, кинотеатры, отели, фитнес-клубы, салоны красоты, концертные агентства до следующей весны могут не дожить. Многим работникам авиакомпаний, аэропортов, индустрии развлечений, выставочно-ярмарочного бизнеса грозит потеря работы. Поэтому обществу и бизнесу в Германии и России следует заблаговременно настроиться на то, что первая зима с коронавирусом будет если не в эпидемиологическом, то уж точно в социально-экономическом плане очень трудной и болезненной.

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