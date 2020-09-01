Забастовали учителя в Гомеле и Новополоцке 4 1.09.2020, 9:33

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На линейку педагоги не вышли, а вместо уроков обсуждают с детьми политическую ситуацию в стране.

Учителя в Гомеле и Новополоцке поддержали Всебелорусскую забастовку 1 сентября, сообщают телеграм-каналы «Беларусь бастует» и «Реальная Беларусь».

«Новополоцк. Гимназия №1. Проходит забастовка учителей.

На линейку не вышли. На первом уроке английского учим актуальную лексику и обсуждаем ситуацию в стране», - рассказал один из читателей «Беларусь бастует».

А в Гомеле в классе на доске 63-й школе вместо темы уроков учителя разместили информацию о Всебелорусской забастовке с названиями предприятий, которые остановили работу.

Гомель

Новополоцк

Сегодня, 1 сентября, начинается самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси.

С планом действий на 1 сентября можно ознакомится тут.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Всебелорусской забастовки и протестных событий в нашей стране.

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