В Беларуси подсчитали «тунеядское войско» 8 1.09.2020, 9:40

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Самый высокий уровень безработицы в стране отмечается у молодежи.

Со времен появления декрета № 3 чиновники не покладая рук работают над выявлением среди белорусов «антисоциальных» элементов.

Правда, точные итоги подсчетов почему-то не публикуются. Попробуем восполнить эту лакуну, пишут banki24.by.

Раз в квартал власти проводят обследование по вопросам занятости населения. Обычно эти обследования выпадают на февраль, май, август и ноябрь.

Но в 2020 году из-за коронавируса майское обследование сдвинули на июнь. По результатам обследования чиновники подсчитывают рабочую силу и количество людей, которые по разным причинам не входят в ее состав.

Рабочая сила состоит из занятого в экономике населения и безработных. По итогам июня оказалось, что в экономике занято 4,856 млн человек и 212,8 тыс. являются безработными. Самый высокий уровень безработицы в РБ отмечается у молодежи, особенно среди девушек.

В июне власти насчитали, что 2,174 млн человек не вошли в состав рабочей силы. Впрочем, абсолютное большинство из них относились к пенсионерам.

Это связано с тем, что обследование охватывает население в возрасте от 15 до 74 лет. Если взять только людей в трудоспособном возрасте, то среди не входящих в рабочую силу будет 769 тыс. человек.

По структуре эти 769 тыс. на 410 тыс. человек состояли из мужчин и на 359 тыс. — из женщин. Кроме того, 613,5 тыс. проживали в городской местности, а 155,5 тыс. — в сельской.

В свою очередь, люди за бортом рабочей силы образовывали две большие категории — те, кто не хочет работать, и те, кто хочет, но по неким причинам не может.

Первую группу власти оценили в 490,9 тыс. человек, вторую — в 278,1 тыс. Среди не желающих работать преобладали учащиеся очной формы получения образования — 232,7 тыс. человек.

Также в данную категорию попало некоторое количество пенсионеров — 67,7 тыс. человек. Видимо, это люди с правом выхода на пенсию раньше общеустановленного возраста.

Таким образом, оставалось еще 190,4 тыс. человек, которые не хотели работать и не были ни пенсионерами, ни учащимися.

Это первая категория тунеядцев в глазах чиновников. Критерий принадлежности к безработным лицам по методике Международной организации труда — отсутствие работы и готовность приступить к ней в течение недели.

Если такой готовности нет, то человек выпадает из рабочей силы. Так вот, среди 278,1 тыс. человек с желанием работать около 151,2 тыс. не были готовы приступить к работе через неделю, а 126,9 тыс. вообще не искали работу.

Получается, что тунеядцами в Беларуси можно назвать до 468,6 тыс. человек. Все эти люди в июне 2020-го были в трудоспособном возрасте, не учились в очной форме и не имели права на пенсию.

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