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Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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  • 1.09.2020, 10:08
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Беларусь увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Ранее экспортные пошлины увеличивались 1 августа.

Беларусь с 1 сентября увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории Евразийского экономического союза. Такое решение принял Совет Министров Беларуси 27 августа.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $47,5 за 1 тонну (ранее — $46,9).

Пошлина на прямовагонную бензин увеличили с $ 25,7 до $ 26,1 за 1 тонну. На торговые бензины, легкие и средние дистилляторы — с $14 до $14,2 за 1 тонну. Такую же пошлину определили для дизельного топлива, бензола, талюола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее экспортные пошлины увеличивались 1 августа.


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