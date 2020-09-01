«Действовать надо максимально по-партизански» 1.09.2020, 10:11

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Блокировка дорог - хорошая поддержка бастующим рабочим и студентам.

«Если уж мы потомки партизан, то и действовать надо максимально по-партизански, - пишет житель минского микрорайона Малиновка в телеграм-канале «Баста!». - Блокировка дорог - хорошая поддержка бастующим рабочим и студентам.

Мы познакомились с нашим «отрядом», когда выходили после выборов в Малиновке и с тех пор фактически наш состав не меняется - 7 парней и 4 девушки. Сейчас мы, кроме цепей солидарности и шествий, организовываем утреннюю блокировку улиц.

Хочу поделиться тактикой, которую мы используем.

Выходим на полосы, ведущие из города, стоим не более 10 минут. Этого хватает, чтобы создать приличный затор.

Нужно всегда брать в рассчет, что в любой момент может подъехать ГАИ или еще кто, и нужно будет быстро сваливать.

Стараемся это делать с 7 до 8 утра, когда все едут на работу, и при этом лучше каждый день менять место блокировки.

И немного о реакции водителей - не было ни одного конфликта еще, все спокойно улыбаются и ждут».

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