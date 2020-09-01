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БГУИР бастует, занятия не проводятся

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  • 1.09.2020, 10:30
  • 8,848
БГУИР бастует, занятия не проводятся

Студенты и преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники готовят обращение к властям.

Как сообщает Telegram-канал "Баста!", Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники бастует. Занятия не проводятся.

"Полным ходом идет сбор подписей под коллективным обращением, - сообщают в стачкоме БГУИР. - Студентами и преподавателями выдвинуты требования у властям Беларуси, основное из которых - уход Лукашенко.

Студенты стоят под всеми корпусами. Со стороны администрации вуза были попытки сорвать забастовку, в частности приходил проректор по воспитательной работе и несколько сотрудников милиции, но протест продолжается".

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