Госпогранкомитет продолжает молчать о ситуации вокруг митрополита Тадеуша Кондрусевича 10 1.09.2020, 11:05

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Глава Католической церкви в Беларуси направил пограничникам письмо.

Митрополит Тадеуш Кондрусевич направил письмо в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просит объяснить, почему его не пускают в страну. ГПК по-прежнему не комментирует ситуацию, пишет tut.by.

31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польше.

Глава Католической церкви в Беларуси провел на погранпереходе Кузница Белостокская — Брузги немногим более трех часов и вынужден был вернуться в Польшу. Он ночевал в одном из приходов под Белостоком.

— Митрополит уже направил в Госпогранкомитет письмо от своего имени, будем направлять сегодня и отдельное письмо от епархии. Если они не дадут ответа, тогда будем писать в Администрацию президента и, возможно, в МВД, — рассказал пресс-секретарь Католического костела в Беларуси Юрий Санько.

В Госпогранкомитете утром 1 сентября журналистам ответили, что по-прежнему не комментируют ситуацию.

Тадеуш Кондрусевич — гражданин Беларуси, его не имеют права не пускать домой. Возможность для отказа во въезде могла появиться, только если Кондрусевича лишили гражданства, рассказывал адвокат Антон Гашинский.

Напомним, ст. 30 Конституции Республики Беларусь гласит: «Граждане Республики Беларусь имеют право свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Республики Беларусь, покидать ее и беспрепятственно возвращаться обратно». Кроме того, право на возвращение в страну гражданства гарантировано и Всеобщей декларацией прав человека ООН, и Международным пактом о гражданских и политических правах, ратифицированным Беларусью.

Глава Католической церкви в Беларуси осуждал насилие в стране после выборов 9 августа, а также выражал протест против действий силовиков у Красного костела. Напомним, 26 августа правоохранители заблокировали в храме Святого Симона и Святой Елены в Минске демонстрантов и прихожан.

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