Беларусбанк тоже ограничивает кредитование 3 1.09.2020, 12:25

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Приостановлены некоторые кредиты на жилье, авто и потребление.

Беларусбанк вводит изменения по кредитам для физлиц. Речь идет об увеличении сроков рассмотрения заявок по кредитам, а также о приостановлении приема новых заявок на рассмотрение некоторых кредитов на недвижимость и авто, а также потребкредитов, пишет tut.by.

В банке сообщают, что с 1 сентября приостанавливается прием новых заявок по некоторым видам кредитования: на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком; на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам; кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой 3,9% годовых в течение грейс-периода.

В Беларусбанке подчеркивают, что при этом остаются доступными кредиты на строительство или приобретение жилья с субсидированием в рамках указа № 240, системы строительных сбережений, партнерской программы «Ипотека с нами». Кроме того, по-прежнему можно открыть потребительский кредит на 1−3 года в рамках кредитного конструктора, оформить интернет-кредит или кредит в рамках Клубов взять деньги в долг на оплату обучения, на покупку белорусских товаров. Также можно взять кредит на покупку автомобиля Geely со ставкой 7,7% годовых в течение грейс-периода.

Также в банке информируют о том, что сроки рассмотрения заявок физлиц по кредитам увеличиваются с 5 до 15 дней.

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