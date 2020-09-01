Число инфицированных коронавирусом в России превысило миллион 1.09.2020, 12:45

1,823

Фото: reuters

COVID-19, по официальным данным, стал главной причиной смерти более 17 тысяч человек.

Число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии, по официальным данным, превысило 1 миллион человек, передает «Голос Америки».

За последние сутки выявлено 4729 новых случаев инфекции, а общее число выявленных случаев достигло 1 000 048 (в это число входят также данные по аннексированным Крыму и Севастополю).

Первые случаи инфекции в России были зафиксированы полгода назад – в начале марта.

За всё время жертвами коронавируса, по официальным данным, стали 17 299 человек, то есть промежуточный показатель летальности – около 1,7 процента. В официальную статистику, однако, как признали сами российские власти, включаются не все случаи смерти людей с коронавирусом, а только те, где инфекция признана основной причиной гибели. Выздоровело, по официальным данным, более 815 тысяч человек, то есть более 167 тысяч сейчас больны.

Пик эпидемии в России пришёлся на начало мая, затем началось постепенное снижение числа выявленных случаев, в последние дни оно остаётся на уровне 5 тысяч в день. Во многих регионах продолжают действовать ограничения, в том числе масочный режим, запрет на массовые мероприятия. Российские школы 1 сентября открылись, однако они функционируют со множеством ограничений. По-прежнему отменено авиасообщение с подавляющим большинством стран мира, ограничен выезд из России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».