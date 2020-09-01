Колонна минских студентов идет на помощь товарищам из МГЛУ 6 1.09.2020, 12:50

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Фото: «Радыё Свабода»

Ранее ОМОН закрыл студентов МГЛУ в здании.

Большая колонна из БГУ БГУИР и БГЭУ идёт в сторону МГЛУ через Парк Горького отбивать студентов, сообщает Telegram-канал «Мая Краіна Беларусь». Ранее ОМОН закрыл студентов Минского лингвистического университета в здании. Сейчас в шествии принимают участие более 1 тысячи человек.

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