Украинцы могут въехать в Беларусь только по загранпаспорту 3 1.09.2020, 12:59

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Кабмин Украины частично приостановил действие безвиза с Беларусью.

Для того чтобы попасть на территорию Беларуси, гражданам Украины понадобится загранпаспорт. Соответствующее постановление Кабмина Украины (КМУ) «О частичном приостановлении действия соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан» вступило в силу сегодня, 1 сентября, сообщает сайт КМУ, пишет «Гордон».

Украинцев, которые после 1 сентября будут возвращаться с территории Беларуси в Украину без загранпаспортов, Государственная пограничная служба Украины беспрепятственно пропустит по внутренним паспортам, говорится в постановлении.

Режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) для граждан Украины – жителей пограничных районов Украины остается в силе.

Граждан Республики Беларусь изменения режима поездок не коснулись.

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