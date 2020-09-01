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В мире почти 17 миллионов человек вылечилось от коронавируса

  • 1.09.2020, 14:06
  • 1,523
В мире почти 17 миллионов человек вылечилось от коронавируса

Как сейчас выглядит статистика заболевания на планете.

В мире уже более 25 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 851 095 случаях смерти и почти 17 миллионов случаев выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия.

Если говорить о случаях выздоровления, этот же ряд стран остается в лидерах, только уже в другом порядке. Больше всего позитивных исходов в Бразилии, потом Индии и США.

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