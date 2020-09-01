В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса 1.09.2020, 15:14

ФОТО: REUTERS

Препараты должны быть эффективными как минимум в половине случаев применения.

Разрабатываемые в разных странах вакцины от коронавирусной инфекции должны показывать эффективность не менее 50%. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан на брифинге для прессы в понедельник, сообщает РБК.

«Вакцина должна показать эффективность в 50% случаев, чтобы соответствовать критериям безопасности», — сообщила Сваминатан. Она добавила, что регистрация препаратов с эффективностью 30% и ниже не желательна.

Ранее в августе ВОЗ включила разрабатываемую НИИ проблем биологической безопасности Казахстана вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям. По данным организации, во всем мире разрабатывается около 170 препаратов от коронавирусной инфекции.

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