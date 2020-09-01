«Требования студентов справедливы» 1 1.09.2020, 15:57

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Фото: nn.by

Освободили преподавателя БГУ, который пытался защитить студентов от задержания.

Вадим Белявец - преподаватель исторического факультета БГУ, известный белорусский историк, археолог, автор ряда значимых научных работ - был задержан на площади Независимости во время студенческой акции, передает «Радыё Свабода».

«Я думаю, что этот поход с петицией, по правде, был обречен на такого рода эксцессы. Ведь, насколько я знаю ситуацию, здание, к которому шли студенты, является стабильной площадкой органов внутренних дел и так далее, - рассказал Вадим Белевец. - Я пытался убедить студентов, что это будет иметь последствия. Но когда я увидел, что студентов задерживают люди в штатском, попросил их представиться, они не представились, и меня задержали. Я не сопротивлялся».

Преподавателя отвезли в Московский РУВД, взяли показания и отпустили. За это время многотысячные колонны студентов уже шли по улицам Минска.

«Я думаю, что их требования справедливы. Я придерживаюсь подобных взглядов, - говорит Вадим Белевец. - Надо думать о формате акций и более взвешенно подходить к ним».

Белявец говорит, что 18 августа реактором БГУ было принято решение не увольнять сотрудников и студентов за участие в мирных акциях. Поэтому он надеется, что с ним «все будет хорошо»

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