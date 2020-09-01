«Мы супраць гвалту» 1.09.2020, 16:15

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Фото: nn.by

Футболисты «Крумкачоў» вышли на матч в протестных майках.

Футболисты «Крумкачоў» вышли на матч с Динамо в майках с надписям «Мы супраць гвалту». А на спине - «Расолька, Казека і іншыя», пишет «Наша ніва».

За ходом Всебелорусской забастовки вы можете наблюдать в специальном онлайне от Charter97.org.

Напомним, вчера футболистов «Крумкачоў» Сергея Козеку и Павла Рассолько отпустили на свободу из Ленинского РУВД. День ранее они были задержаны в Минске. Обоим инкриминировали участие в инциденте с повреждением милицейского микроавтобуса, который произошел рядом со зданием КГБ около двух часов дня в воскресенье. Им также инкриминировали нападение на милицию. Козеку из РУВД увозила скорая с серьезной травмой позвоночника (перелом третьего позвонка).

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