Владелец «Пятого элемента» — cотрудникам: Не молчите! 4 1.09.2020, 16:29

2,794

Андрей Балабин

Фото: officelife.media

Андрей Балабин пообещал помощь всем пострадавшим сотрудникам компании.

Председатель собрания акционеров компании «5 элемент» Андрей Балабин обратился к 3 тысячам своих сотрудников. В заявлении он выразил свое отношение к происходящим событиям в Беларуси и пообещал поддержку пострадавшим от силовиков в его компании, сообщает office life.

«Мы — часть Беларуси, так как живем здесь и работаем, выполняя в полной мере все законы и обязательства, а компания соблюдает права сотрудников, здесь понимают, что каждый из них — личность», — пишет Андрей Балабин.

По итогам протестных движений после выборов пострадали в том числе и работники «5 элемента». В компании ждут, когда с заявлениями о фактах насилия разберутся в соответствии с законодательством. Андрей Балабин призвал всех пострадавших не молчать, обещая им поддержку и помощь. По его словам, «5 элемент» уже присоединился к белорусскому Фонду мира, перечислив средства для пострадавших от жестокости силовиков.

Говоря о своей позиции к сложившейся политической ситуации, Андрей Балабин отмечает: «Любые конфликты нужно решать в формате диалога, каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на личный выбор, применение насилия неприемлемо в любом его проявлении».

Андрей Балабин — один из самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Окончил Минское суворовское военное училище и Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище. Владелец сети салонов бытовой техники «5 элемент» (управляющая компания — «Патио»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».