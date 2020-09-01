Литовский профессор: Многие заблуждались, предполагая, что жара убьет вирус 1 1.09.2020, 16:43

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Фото: DELFI

Витаутас Усонис не сомневается, что вторая волна коронавируса возможна.

В Литве растет количество людей больных коронавирусом, поэтому профессор Витаутас Усонис сказал, что в начале лета мы рано радовались, думая, что первая волна коронавируса пошла на спад. По его словам, сегодня уже видно, что многие заблуждались, предполагая, что жара убьет вирус. Профессор не сомневается, что вторая волна вполне возможна.

"Сегодня мы можем ясно сказать - неправда, что тепло останавливает распространение COVID-19. Мы видим, он распространяется и в Греции, и в Испании, ну и у нас", – сказал Усонис в передаче на Delfi.

"Мы слишком рано в начале лета радовались сокращению количества случаев заболевания, стали говорить о спаде первой волны, но это не так. Эпидемиологи ясно говорят, что пока прошли 7 месяцев с начала пандемии – это первичная волна. Значит, мы везде можем встретиться с больным и заболеть сами", – сказал он.

Профессор еще раз подчеркнул, что важно подумать, стоит ли ходить на мероприятия или летать на самолете – особенно это касается людей из группы риска.

Что касается открытия школ, профессор отмечает, что тут данные пока противоречивые.

"Кажется, складывается интересная тенденция. Говорят, что в дошкольных учреждениях дети относительно безопасны в тех условиях, которые есть сейчас. Говорят, что дети до 10 лет находятся в относительной безопасности и редко приносят вирус домой. Самый большой риск - подростки с 10 лет – они и сами заражаются и могут стать носителями инфекции", – сказал Усонис, но подчеркнул, что эти данные не до конца подтверждены.

По его словам, еще ничего неизвестно о сезонности коронавируса, как он будет вести себя осенью, зимой, весной, но надо быть готовыми к росту числа заболеваний осенью.

"Нигде в мире не прошло и года с момента появления вируса. В Китае это будет декабрь, у нас - март. Пока многое используем, исходя из опыта действий при других вирусах. Американцы 8 лет наблюдали за сезонностью другой коронавирусной инфекции и ясно показали, что сезонность есть: рост наблюдается поздней осенью – в конце ноября–декабре, пик - февраль, потом небольшой спад с апреля-мая, летом количество больных уменьшается. Но мы не знаем, как будет вести себя коронавирус, надо быть готовыми", – сказал Усонис.

Профессор не рекомендует сразу же делать тест после контакта с больным, поскольку результаты такого теста могут ввести в заблуждение.

"В дыхательных путях коронавирус появляется за два дня до появления симптомов. Они появляются на 5-6 день, максимальный инкубационный период (когда вирус есть в организме, но не в дыхательных путях) – 14 дней. Если бы мы знали, что человек заболеет на 5-6 день, то уже на третий имело бы смысл делать анализы, а если он заболеет на 10-й день, то тест в третий день будет отрицательным и введет в заблуждение", - сказал врач.

Поэтому, по словам Усониса, после контакта надо изолироваться, а тестироваться только когда появятся симптомы.

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