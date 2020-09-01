Александр Ярошук: На многих предприятиях руководство выступает против власти 5 1.09.2020, 17:10

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Александр Ярошук

Имеет место саботаж и игнорирование распоряжений.

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук рассказал 31 августа, что стачечное движение на белорусских предприятияхиспользует новые методы, сообщает сайт naviny.by.

По словам главы БКДП, на некоторых предприятиях «имеет место саботаж, игнорирование распоряжений». При этом, Александр Ярошук утверждает, что в них участвуют руководство некоторых предприятий, а не только рабочие.

«У нас множество фактов, когда на предприятиях, в том числе крупных, стратегических, вся администрация и ИТР выступают против власти», — рассказала глава профсоюзов, не сказав, на каких предприятиях такая ситуация.

Все это скажется на экономике страны. «Несложно себе представить, о каком качестве рабочего процесса может идти речь. Нормального производственного процесса на предприятиях уже не будет. В какой степени будет парализована экономика, можно только предполагать, но она и так в не лучшем состоянии», — уточнил Александр Ярошук.

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