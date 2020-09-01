Папа Франциск предложил списать долги бедным странам из-за COVID-19 3 1.09.2020, 17:24

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Фото: Reuters

Папа Римский напомнил об исторической эксплуатации южных стран, которая привела к возникновению «экологического долга».

Сегодня, 1 сентября, Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество списать долги бедным странам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Эти страны ощущают серьезные последствия в медицинской, социальной и экономической сферах, говорится в обращении Папы Франциска размещенном на сайте Ватикана, пишет «Зеркало недели».

Папа напомнил об исторической эксплуатации южных стран, которая привела к возникновению «экологического долга» в результате разграбления ресурсов.

«В этом контексте я повторяю свой призыв к списанию долга наиболее уязвимых стран в знак признания серьезных последствий медицинских, социальных и экономических кризисов, с которыми они сталкиваются в результате COVID-19», - говорится в обращении.

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