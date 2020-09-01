Отец студентки МГЛУ: Вы после этого завтра пойдете работу работать? Я — нет!1
- 1.09.2020, 18:05
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Студенты сегодня наглядно продемонстрировали чудеса отваги, свободолюбия и самоорганизации.
- Наши дети в Минске сегодня наглядно продемонстрировали чудеса отваги, свободолюбия и самоорганизации, - пишет телеграм-каналу «Баста» отец студентки Минского государственного лингвистического университета. - Самые престижные вузы страны собрали в себе цвет нашей нации!
На улицы, как и во все предыдущие дни протестов, вышли не "наркоманы", не "отбросы", не "отморозки", а настоящие граждане Беларуси.
Сограждане! Родители, бабушки и дедушки! Наших детей и внуков караевские бандиты арестовывали по всему Минску.
Вы после этого завтра пойдете работу работать? Я - нет!