Отец студентки МГЛУ: Вы после этого завтра пойдете работу работать? Я — нет! 1 1.09.2020, 18:05

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Студенты сегодня наглядно продемонстрировали чудеса отваги, свободолюбия и самоорганизации.

- Наши дети в Минске сегодня наглядно продемонстрировали чудеса отваги, свободолюбия и самоорганизации, - пишет телеграм-каналу «Баста» отец студентки Минского государственного лингвистического университета. - Самые престижные вузы страны собрали в себе цвет нашей нации!

На улицы, как и во все предыдущие дни протестов, вышли не "наркоманы", не "отбросы", не "отморозки", а настоящие граждане Беларуси.

Сограждане! Родители, бабушки и дедушки! Наших детей и внуков караевские бандиты арестовывали по всему Минску.

Вы после этого завтра пойдете работу работать? Я - нет!

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