«Крумкачы» выиграли матч Кубка Беларуси

«Крумкачы» выиграли матч Кубка Беларуси5
- 1.09.2020, 18:13
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Игра закончилась со счетом 2:0.
2:0 «Крумкачы» выиграли у минского «Динамо» матч Кубка Беларуси, который начался с двухминутной овации в честь задержанных демонстрантов, пишет «Наша ніва».
После стартового свистка игроки «Крумкачоў» отдали мяч соперникам и просто стали аплодировать. Это продолжалось 100 секунд под овации зрителей, после чего игра возобновилась.
Из футболистов «Динамо» — напомним, это спортклуб Министерства внутренних дел.
Футболисты «Крумкачоў» вышли на матч с Динамо в майках с надписями «Мы против насилия». А на спине – «Рассолько, Козеко и другие».
Павла Рассолько и Сергея Козеко - два футболиста «Крумкачоў», которые были задержаны и избиты в воскресенье 30 августа во время Марша мира и независимости в Минске. Вчера их выпустили после бурных протестов футболистов и общественности.
Во время игры болельщики скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Трибунал!» и другие патриотические слоганы. Игра закончилась со счетом 2:0.