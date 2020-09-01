«Крумкачы» выиграли матч Кубка Беларуси 5 1.09.2020, 18:13

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Игра закончилась со счетом 2:0.

2:0 «Крумкачы» выиграли у минского «Динамо» матч Кубка Беларуси, который начался с двухминутной овации в честь задержанных демонстрантов, пишет «Наша ніва».

После стартового свистка игроки «Крумкачоў» отдали мяч соперникам и просто стали аплодировать. Это продолжалось 100 секунд под овации зрителей, после чего игра возобновилась.

Из футболистов «Динамо» — напомним, это спортклуб Министерства внутренних дел.

Футболисты «Крумкачоў» вышли на матч с Динамо в майках с надписями «Мы против насилия». А на спине – «Рассолько, Козеко и другие».

Павла Рассолько и Сергея Козеко - два футболиста «Крумкачоў», которые были задержаны и избиты в воскресенье 30 августа во время Марша мира и независимости в Минске. Вчера их выпустили после бурных протестов футболистов и общественности.

Во время игры болельщики скандировали «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Трибунал!» и другие патриотические слоганы. Игра закончилась со счетом 2:0.

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