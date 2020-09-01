Правозащитник Валерий Щукин госпитализирован 9 1.09.2020, 18:13

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Валерий Щукин

Фото: «Радыё Свабода»

Он в тяжелом состоянии.

Политик, правозащитник Валер Щукин уже две недели проходит лечение в военном госпитале Минска, передает «Радыё Свабода».

Его доставила в больницу скорая помощь после резкого ухудшения самочувствия. До сих пор, по словам Валерия Щукина, его здоровье тяжелое.

- Что у меня? Больные почки, печень, многие другие проблемы. Чувствую слабость. Старый уже, видимо, приходит время. Но надеюсь, что протяну, — сказал Валер Щукин в телефонном разговоре. По словам Валерия Щукина, врачи больницы делают все возможное, чтобы он выздоровел, но об операции пока речь не идет.

- Они ничего не говорят об операции, хотят они этого или нет, я не знаю. Лежу под капельницей, принимаю лекарство. Но они вроде делают все, что могут, придраться не к чему"=, —сказал Валер Щукин о лечении в военном госпитале.

Валер Щукин — депутат Верховного Совета 13 созыва, где входил в оппозиционную группу. Валерий Щукин подписался за импичмент Лукашенко и после роспуска парламента в 1996 году оставался активным участником оппозиционной борьбы. Щукина неоднократно задерживали на митингах оппозиции, наказывали арестами и штрафами. В последние годы Валер Щукин вел активную правозащитную деятельность, но продолжал участвовать в митингах. Валерия Щукина последний раз задерживали во время акции в День Воли в 2017 году.

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