Президент Литвы посетил гимназию имени Франциска Скорины в Вильнюсе 1 1.09.2020, 18:43

2,522

фото: belsat.eu

Гитанас Науседа приехал в белорусскую школу.

1 сентября впервые в истории гимназию имени Франциска Скорины в Вильнюсе посетил президент Литвы Гитанас Науседа, передает «Белсат».

Формат празднования 1 сентября в этом году был изменен из-за пандемии. Праздничное мероприятие проходило в актовом зале: на нем присутствовало 12 первоклассников, их родители, учителя и несколько учеников старших классов, которые зачитали свои стихи и по традиции вручили ранцы.

Когда приехал Гитанас Науседа и вышел из машины поприветствовать родителей, к нему подошел ученик младших классов, чтобы угостить президента зефиром. «Спасибо. Я люблю зефир», - ответил Науседа».

Во время выступления музыкального коллектива гимназии президенту Литвы послышалось, что расстроена гитара и он предложил ее настроить. Это вызвало позитивные эмоции у присутствующих. После начался разговор президента с учениками и преподавателями. Науседа подчеркнул значение Франциска Скорины для обоих народов.

Ученики смогли пообщаться с президентом и задать ему свои вопросы. Гитанас Науседа интересовался, как белорусские школьники оценивают обучение и жизнь в Литве, хотят ли вернуться в Беларусь, остаться ли в Литве и почему. А ученики задавали вопросы о президентской работе.

Науседа подчеркнул, что Литву и Беларусь связывает долгая история, культурное наследие Великого Княжества Литовского, европейские ценности. Геополитическая ситуация, историческое существование между Западом и Востоком объединили и объединяют обе нации в региональное общение.

Представителей посольства Беларуси в этом году на праздничных мероприятиях в гимназии не было.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».