Президент Литвы посетил гимназию имени Франциска Скорины в Вильнюсе

Президент Литвы посетил гимназию имени Франциска Скорины в Вильнюсе1
- 1.09.2020, 18:43
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Гитанас Науседа приехал в белорусскую школу.
1 сентября впервые в истории гимназию имени Франциска Скорины в Вильнюсе посетил президент Литвы Гитанас Науседа, передает «Белсат».
Формат празднования 1 сентября в этом году был изменен из-за пандемии. Праздничное мероприятие проходило в актовом зале: на нем присутствовало 12 первоклассников, их родители, учителя и несколько учеников старших классов, которые зачитали свои стихи и по традиции вручили ранцы.
Когда приехал Гитанас Науседа и вышел из машины поприветствовать родителей, к нему подошел ученик младших классов, чтобы угостить президента зефиром. «Спасибо. Я люблю зефир», - ответил Науседа».
Во время выступления музыкального коллектива гимназии президенту Литвы послышалось, что расстроена гитара и он предложил ее настроить. Это вызвало позитивные эмоции у присутствующих. После начался разговор президента с учениками и преподавателями. Науседа подчеркнул значение Франциска Скорины для обоих народов.
Ученики смогли пообщаться с президентом и задать ему свои вопросы. Гитанас Науседа интересовался, как белорусские школьники оценивают обучение и жизнь в Литве, хотят ли вернуться в Беларусь, остаться ли в Литве и почему. А ученики задавали вопросы о президентской работе.
Науседа подчеркнул, что Литву и Беларусь связывает долгая история, культурное наследие Великого Княжества Литовского, европейские ценности. Геополитическая ситуация, историческое существование между Западом и Востоком объединили и объединяют обе нации в региональное общение.
Представителей посольства Беларуси в этом году на праздничных мероприятиях в гимназии не было.