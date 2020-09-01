Ученые назвали категорию людей с самым стойким иммунитетом к COVID-19
- 1.09.2020, 18:50
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Обследование прошли более 70 тысяч человек.
Эксперты по итогам исследования назвали категорию людей, которая отличается наиболее стойким иммунитетом к коронавирусу. Соответствующие сведения предоставлены учеными из России, пишет lenta.ua.
Было организовано исследование, которое продемонстрировало, что уровень популяционного иммунитета там составил более 20%. Проводилась работа летом, всего за этот период обследование прошли не менее 72 тысяч человек.
В итоге оказалось, что самым стойким иммунным ответом могут похвастаться дети, чей возраст не превышает 13 лет. Не уточняется, с чем связана такая ситуация.