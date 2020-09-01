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Ученые назвали категорию людей с самым стойким иммунитетом к COVID-19

  • 1.09.2020, 18:50
  • 17,260
Ученые назвали категорию людей с самым стойким иммунитетом к COVID-19

Обследование прошли более 70 тысяч человек.

Эксперты по итогам исследования назвали категорию людей, которая отличается наиболее стойким иммунитетом к коронавирусу. Соответствующие сведения предоставлены учеными из России, пишет lenta.ua.

Было организовано исследование, которое продемонстрировало, что уровень популяционного иммунитета там составил более 20%. Проводилась работа летом, всего за этот период обследование прошли не менее 72 тысяч человек.

В итоге оказалось, что самым стойким иммунным ответом могут похвастаться дети, чей возраст не превышает 13 лет. Не уточняется, с чем связана такая ситуация.

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