Ученые назвали категорию людей с самым стойким иммунитетом к COVID-19 1.09.2020, 18:50

17,260

Обследование прошли более 70 тысяч человек.

Эксперты по итогам исследования назвали категорию людей, которая отличается наиболее стойким иммунитетом к коронавирусу. Соответствующие сведения предоставлены учеными из России, пишет lenta.ua.

Было организовано исследование, которое продемонстрировало, что уровень популяционного иммунитета там составил более 20%. Проводилась работа летом, всего за этот период обследование прошли не менее 72 тысяч человек.

В итоге оказалось, что самым стойким иммунным ответом могут похвастаться дети, чей возраст не превышает 13 лет. Не уточняется, с чем связана такая ситуация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».