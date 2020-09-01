Минск, продолжаем наступление 2 1.09.2020, 19:11

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Фото: Наша Нiва

Поддержим бастующих студентов и рабочих ударами по таракану со всех фронтов.

Студенты сегодня показали, за кем будущее в нашей стране. Участники Марша проявили отличную самоорганизацию, быстро меняя направление движения, обходя милицейские оцепления и защищая своих. Снова Саша-таракан показал свое бессилие, пишет телеграм-канал «Баста».

Минск, продолжаем наступление. Пока весь ОМОН в центре, вымотанный и уставший, проводим партизанские вылазки в спальных районах. Выходим на традиционные точки сбора - минчанам они хорошо известны.

В случае появления преступников, если нас много - не отдаем своих, если меньше - разбегаемся в разные стороны, чтобы собраться через 30 минут после их отбытия. Поддержим бастующих студентов и рабочих ударами по таракану со всех фронтов.

Жители регионов, вспоминайте партизанские традиции и выходите на улицы!

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