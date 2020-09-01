Звезды на митингах: Кого из знаменитостей заметили на акциях протеста 5 1.09.2020, 19:30

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Фото: instagram.com/pitpawlaw

Список впечатляет.

За последние три недели на улицы вышли сотни тысяч белорусов, в их числе оказались и знаменитости. Tut.by собрал в одном месте фотографии звезд, которые были замечены на протестных митингах.

Кто ходит на протестные митинги

В минувшее воскресенье вокалист группы N.R.M. Пит Павлов устроил концерт возле Дворца независимости рядом с кордоном силовиков: он подошел к ним с гитарой и исполнил песню «Тры чарапахi».

На акции протеста медиков у здания Минздрава 17 августа с концертом выступили Лявон Вольский и Павел Аракелян. Они спели «Тры чарапахi».

13 августа Владимир Пугач из группы «J:Морс» дал бесплатный концерт для работников Белтелерадиокомпании и всех собравшихся у здания БТ. Музыкант сказал, что никогда так не гордился тем, что он белорус, как сейчас. Владимир сыграл на гитаре «Перемен» Цоя.

Фото: instagram.com/helenbzhalava

На нескольких митингах солидарности под бело-красно-белым флагом побывали ведущие Денис Дудинский и Катерина Раецкая. Например, они приняли участие в Марше свободы у стелы 16 августа.

Фото: instagram.com/dudinski_denis

Ребята из NaviBand тоже не раз появлялись на мирных митингах. Например, на акцию возле стелы 16 августа они заглянули всей семьей. А 22 августа на митинге возле Комаровки музыканты дали живой концерт. В эти выходные музыканты снова вышли на улицы города. «Мы гуляем», — написали они у себя в Instagram, отсылаясь к фразе 73-летней Нины Багинской, которая стала звездой байнета.

Фото: instagram.com/naviband

На днях Ниной Багинской в социальных сетях восхитилась и Ольга Барабанщикова — бывшая теннисистка и телеведущая.

— Миниатюрная, сильная, смелая и красивая, как наша любимая Беларусь! — написала Ольга в Instagram, а также поделилась совместным фото.

Фото: instagram.com/barabusik

Неделю назад музыкантов из могилевской группы Nizkiz заметили на митингах в столице. Выход на улицу ребята прокомментировали так:

— Помните плакат на митингах «Все настолько плохо, что вышли даже интроверты?» Так вот — теперь точно все интроверты. И не просто вышли, а в Минск дошли.

Фото: instagram.com/nizkiz_music_band

Прежде аполитичная группа Intelligency присоединилась к акциям протеста.

В этот же день на улицах Минска можно было увидеть музыкантов из группы Litesound, представлявшей в 2012 году Беларусь на «Евровидении». Вокалист Дмитрий Карякин поделился:

— Если бы у меня спросили, какой день для меня самый важный, я отвечу не задумываясь — 16 августа! День, когда белорусский народ обрел свободу. День, когда белорусы поняли, что они единый народ. День, когда я наконец обрел настоящий дом.

Фото: instagram.com/litesound

Инди-певица Palina (Полина Республика) появилась на улицах города с БЧБ-флагом. Неделю назад девушка написала у себя в Instagram:

— Чтобы п**дец закончился, нужно стать очень активными гражданами, иначе придется быть подданными и мириться с тем, что имеем, а это очень и очень страшно.

Фото: instagram.com/repolinare

А в середине августа Полина попала на очень необычное фото.

Фото: instagram.com/repolinare

С плакатом и бело-красно-белым флагом у костела святых Симеона и Елены сделали фотографию музыканты из группы РСП (Разбітае сэрца пацана). Фото появилось в Instagram коллектива неделю назад.

Фото: instagram.com/rspband

30 августа группа «Стары Ольса» поддержала участников митинга концертом. Музыканты выступали прямо в толпе протестующих по всему городу.

Главного белорусского рэпера Макса Коржа в середине августа видели у изолятора на Окрестина. После он пришел на «Пушкинскую» почтить память Александра Тарайковского, погибшего во время брутального разгона акции протеста 10 августа. А 18 августа Корж поддержал работников МАЗа, заявивших о забастовке.

Фото: TUT.BY

В прошлые выходные по проспекту Независимости вместе с митингующими прогулялась блогер Лера Яскевич.

Фото: instagram.com/grannypocket

Режиссер Дарья Жук, которая живет в Америке, на время протестов вернулась в Беларусь и также вышла поддержать митингующих. Это фото сделано возле стелы несколько дней назад. «Минск — город-герой», — прокомментировала снимок Дарья.

Фото: instagram.com/dragonzhuk

Еще один белорусский режиссер Андрей Курейчик тоже стал участником одного из массовых митингов у столичной стелы.

Фото: instagram.com/kureichik

30 августа, в день рождения Лукашенко, белорусский писатель Саша Филипенко поделился вот таким фото:

Фото: instagram.com/sashafil

На протестах заметили и популярного научного YouTube-блогера Валентина Конона. Он оделся как ученый из американского научно-фантастического сериала «Рик и Морти» и взял с собой транспарант.

Фото: читатель Telegram-канала «Чай з малинавым варэннем»

Актриса Александра Бортич также не осталась в стороне. Она поддержала соотечественников тем, что вышла с пикетом к посольству нашей страны в Москве. В ее руках — плакат с надписью «Жыве Беларусь».

Фото: instagram.com/bortich

В знак солидарности с белорусским народом на улицы Минска вышел российский актер и звезда российского сериала «Содержанки» Владимир Мишуков. Он прилетел в белорусскую столицу на съемки.

Российский музыкант Макс Покровский из группы «Ногу свело» также вышел на митинг в поддержку белорусов, только не в нашей стране, а в Америке.

— Белорусы — добрый, мирный и дисциплинированный народ. Но это не мешает им иметь свою гордость, честь и достоинство, которое они мужественно отстаивают, подавая пример всем нам, — написал он у себя в Instagram.

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