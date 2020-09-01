Фотофакт: Лучшие плакаты, с которыми студенты вышли на протест
- 1.09.2020, 19:40
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Сегодня тысячи смелых учащихся минских вузов маршировали по городу.
1 сентября 2020 года останется в истории Беларуси как День знаний, превратившийся в День масштабного студенческого протеста, пишет kyky.org.
Тысячи смелых учащихся минских вузов маршировали по городу, поддерживая идею Bсеобщей забастовки и осуждая кражу выборов и применение насилия со стороны силовиков в адрес мирных демонстрантов.
Ребята прорывались сквозь цепи ОМОНа, убегали от милиционеров, спасали своих, если тех задерживали, – и при всем при этом демонстрировали искусство плаката, в которое беларусы, кажется, умеют лучше всех. Вот самые яркие примеры:
«Саша, sorry, ты не наша love story» и «Студент не диссидент»
«Вы злитесь, потому что я пишу правду»
«Картина не может остановить пулю, но она может остановить стреляющего»
«От любви до ненависти один автозак»
«Ни глаголов, ни тире – автозаки во дворе»
«Даже в армии я не буду за тебя»
«В моей стране нет места языку насилия и угроз»
«Пары мы прогуливаем в эсперанто, а здесь мы бастуем»
«Если ваше 1 сентября не похоже на это, даже не пытайтесь меня звать»
«Художники не рисуют выборы»
«Государство = насилие»
«Нас учили критически мыслить, а не выжепонимать» и «Учитель важнее ОМОНа»
«Лицеисты против самодержавия»
«Искусство против лжи и насилия»