Датчане довольны действиями властей против COVID-19 больше, чем жители других развитых стран 1.09.2020, 19:57

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Правительство Дании ввело карантин вместе с другими европейскими странами в марте.

95% жителей Дании довольны тем, как правительство их страны отреагировало на пандемию коронавируса COVID-19, и 72% уверены, что эти испытание сделало датское общество более сплоченным, пишет сайт euro-pulse.ru.

Это самые высокие показатели среди 14 экономически развитых стран, где проводился опрос исследовательского центра Пью (Pew Research Center) с целью выяснить влияние коронавируса на общественное мнение.

Правительство Дании ввело карантин вместе с другими европейскими странами в марте, но сняло строгие ограничения для своих жителей уже в апреле. В июле в Дании начало расти количество случаев заражения, но вспышку удалось быстро подавить благодаря тестированию жителей.

Заболевших и контактировавших с ними ждал карантин, но всеобщих ограничений больше не вводили. Несмотря на сравнительно легкие ограничительные меры, заболеваемость в Дании была невысокая (всего заболело около 17 тысяч человек из 5,8 миллионов датчан), а смертность составила 3,7%. Для сравнения, во Франции смертность составила около 10%, в Швеции — почти 7%.

Следом за датчанами идут австралийцы – 94% довольны мерами борьбы с новой инфекцией, которые принимались в их стране. Третье место разделили Канада и Германия (по 88% довольны действиями властей).

В Швеции, где карантин не вводился, 71% жителей поддерживают политику властей, а 58% считают, что пандемия сплотила их как нацию.

Из стран ЕС в исследовании также участвовали Нидерланды, Италия, Бельгия, Франция и Испания. В среднем в этих странах 74% жителей довольны ответом властей на появление новой болезни и 41% считают, что эти испытания их сплотили.

В опросе приняли участие больше 14 тысяч жителей стран Европы и Северной Америки, а также Австралии, Южной Кореи и Японии.

Евросоюз наравне со странами-членами принимает меры, чтобы улучшить жизнь людей в условиях коронавируса. В самом начале пандемии ЕС создал специальный фонд исследования коронавируса, вскоре было принято решение о создании резерва медицинских препаратов и оборудования для борьбы с новым заболеванием.

Позже Евросоюз создал специальные фонды помощи странам-членам, разработал новые методы борьбы с домашним насилием в условиях карантина, запустил платформу поддержки деятелей искусства; проекты помощи странам в условиях пандемии коронавируса продолжают появляться.

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