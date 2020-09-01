Самая большая угроза для диктатуры 1 Джуди Демпси

1.09.2020, 21:03

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Фото: AFP

Ангела Меркель может существенно повлиять на политику своей страны и Европы в отношении Беларуси и России.

Службы безопасности Германии не рискуют. Они стоят снаружи и внутри берлинского госпиталя Шарите, где находится на лечении самый яркий лидер российской оппозиции Алексей Навальный.

Он был доставлен в Берлин, когда канцлер Германии Ангела Меркель лично вмешалась, после того, как ему стало плохо на внутреннем рейсе при перелете из Сибири в Москву. Сначала он лечился в Омской больнице, где его жене не разрешили увидеться с ним. О его состоянии врачи говорили уклончиво.

Сторонники Навального заявили, что он был отравлен после того, как выпил чаю в аэропорту. Врачи клиники «Шарите», которые к настоящему времени имеют достаточно опыта лечения лиц, ставших жертвами попыток президента России Владимира Путина заставить замолчать своих критиков, подтвердили, что он был отравлен. Навальный до сих пор находится в медицинской коме.

Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвали Москву незамедлительно начать расследование: «Ввиду важной роли господина Навального в политической оппозиции России властям страны настоятельно рекомендуется в срочном порядке провести полное расследование этого акта — принять меры и сделать это совершенно прозрачно», — говорится в заявлении. «Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности». Это, конечно, крайне маловероятно.

Было слишком много случаев, когда критики Путина были убиты или на их жизнь были совершены покушения. Навальный, неутомимый активист, разоблачавший коррупцию, которая стала характерной для путинского окружения, является лишь последней мишенью, попыткой Кремля подавить любую оппозицию.

Это совпало с экстраординарными событиями, происходящими в соседней Беларуси, где сотни тысяч граждан снова вышли на улицы в знак протеста против переизбранияЛукашенко 9 августа.

У лидеров протеста есть достаточно доказательств, чтобы показать: результаты были сфальсифицированы. Несмотря на аресты, избиения, пытки, исчезновения, убийства активистов, запугивание и жестокость полиции, людей могут заставить подчиниться.

Слишком сложно предсказать, как будут развиваться события в Беларуси, ближайшем соседе ЕС. Пока Лукашенко не проявляет желания вести переговоры с Координационным советом. После более чем четверти века пребывания у власти идея компромисса, переговоров или разделения власти кажется ему немыслимой. Как и для Путина.

Но применение силы против мирных демонстрантов или поиск способов спровоцировать их на насилие не вернет Беларусь к прежнему положению вещей. И Беларусь, и Россия, в разной степени, уже вступают в сложные переходные периоды.

Поскольку это так, и поскольку европейские лидеры — если они еще этого не знают — сейчас на пороге нестабильности, Германия должна оказать свое влияние.

В отношении России Берлин может действовать разными способами. Лечение Навального в Берлине было делом порядочности и гуманности. Но Путина это вряд ли изменит. Если бы Берлин или Париж действительно предложили убежище Навальному, это лишь убрало бы еще одного крупного диссидента с дороги Кремля.

Вместо этого правительство Германии может усилить поддержку российского гражданского общества. Этого можно добиться путем поддержки независимых социальных сетей, предоставления стипендий молодым людям и поддержки экологов. Прежде всего, Меркель может остановить строительство «Северного потока-2», газопровода, по которому российский газ будет транспортироваться напрямую в Германию через Балтийское море.

Не говоря уже о давлении на ее правительство со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая пригрозила ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в проекте, у Германии нет политических или экономических причин, чтобы стать более зависимой от российской энергетики. Действительно, продолжая поддерживать Северный поток-2, Германия компенсирует России очень низкие на сегодня цены на энергоносители.

Отказ от Северного потока-2 будет воспринят немецкой общественностью как уступка американскому давлению. Но продолжение участия станет издевательством над политикой Европы и Германии по диверсификации источников энергии.

Более того, после стольких лет, в течение которых политические элиты Германии надеялись, что экономические связи приблизят Россию к Европе, стиль руководства Путина доказал обратное. Северный поток-2 не изменит курса Кремля.

То же самое можно сказать и о Лукашенко.

Экономика Беларуси очень тесно связана с Россией. Это дает Москве определенные рычаги влияния на режим в Минске. Но Германия и Европейский Союз слишком хорошо видят, как борется старая гвардия. Лукашенко все еще может прибегнуть к большему насилию, чтобы отстоять свою власть, но это будет сделано очень высокой ценой.

Германии и ЕС необходимо поддерживать белорусское гражданское общество, как Литва делает уже несколько лет. Но этого недостаточно. Им нужно взаимодейстовать с Лукашенко. Это не вмешательство, несмотря на то, что государственная пропаганда обвиняет НАТО и «иностранные» державы в демонстрациях. Демонстранты не призывают свою страну вступать в ЕС или НАТО. Они пытаются совершить мирный ненасильственный переход от авторитарного режима к демократии.

Это самая большая угроза для режима в Минске — и для режима в Москве.

Джуди Демпси, carnegieeurope.eu (перевод — «Новое время»)

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