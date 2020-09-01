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«Решили бастовать всей семьей»

  • 1.09.2020, 21:22
  • 3,685
«Решили бастовать всей семьей»
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Как отец второклассника из Гродно бастует вместе с сыном.

- Бастую вместе со своим семилетним сыном, - пишет телеграм-каналу «Беларусь бастует!» отец второклассника из Гродно. – Раньше всегда завозил его в школу перед работой, но после произошедшего в стране беспредела решил бастовать всей семьёй: сыну сказал просто дальше отдыхать от школы, чему он был несказанно рад, а сам, чтобы тоже принять активное участие в забастовке, взял отпуск за свой счёт на две недели и обучаю ребёнка на дому, убивая двух зайцев одним выстрелом.

Лично мне такая забастовка уже в первые дни позволила посмотреть на свою жизнь под другим углом. Что меня удивило, так это во-первых то понимание со стороны знакомых и друзей, которое я ощутил, хотя думал, что большинство из них меня не поддержит. Также неожиданно для себя осознал, что до этого проводил с ребёнком недостаточно времени, хотя всегда казалось, что я из тех отцов, которые как раз таки уделяют воспитанию детей много времени.

Лишний убедился, что обучение дома намного эффективнее, чем в школе, потому что действительно хороших педагогов, которые вызовут у ребёнка интерес к предмету, единицы, а я знаю как никто другой, в каком виде мой сын лучше переварит информацию, да и индивидуальный подход творит чудеса.

Ну и стоит ли говорить, что школа – это просто вирусный инкубатор, особенно сейчас, когда началась вторая волна коронавируса, поэтому минимум две недели мы с сыном будем совмещать приятное с полезным, принимая активное участие в забастовке.

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