закрыть
1 сентября 2020, вторник, 23:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Задержанных днем журналистов будут судить за участие в несанкционированной акции

  • 1.09.2020, 21:53
  • 2,896
Задержанных днем журналистов будут судить за участие в несанкционированной акции

Ночь они проведут в РУВД.

Задержанных сегодня днем журналистов оставляют в РУВД. Завтра их будут судить за участие в несанкционированной акции. Об этом заявил начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович tut.by.

По словам Мартиновича, журналистов будут судить по ст. 23.34 «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста. Суд состоится завтра с утра по видеосвязи. Ночь наши коллеги проведут в РУВД.

Напомним, репортеров задержали около 17.00 в районе стадиона «Динамо» и доставили в РУВД Октябрьского района, как им было заявлено «для проверки документов». Репортеры, напомним, обозначены синими жилетами с надписью ПРЭСА (именно так, заглавными буквами) на спине. Кроме того, у них имеются бейджы с фото и названием издания, которое они представляют. Журналисты выполняли профессиональные обязанности и освещали проходившую в Минске студенческую акцию протеста.

Сейчас в РУВД, находятся журналист tut.by Алексей Судников, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» — Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции