Задержанных днем журналистов будут судить за участие в несанкционированной акции
- 1.09.2020, 21:53
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Ночь они проведут в РУВД.
Задержанных сегодня днем журналистов оставляют в РУВД. Завтра их будут судить за участие в несанкционированной акции. Об этом заявил начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович tut.by.
По словам Мартиновича, журналистов будут судить по ст. 23.34 «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста. Суд состоится завтра с утра по видеосвязи. Ночь наши коллеги проведут в РУВД.
Напомним, репортеров задержали около 17.00 в районе стадиона «Динамо» и доставили в РУВД Октябрьского района, как им было заявлено «для проверки документов». Репортеры, напомним, обозначены синими жилетами с надписью ПРЭСА (именно так, заглавными буквами) на спине. Кроме того, у них имеются бейджы с фото и названием издания, которое они представляют. Журналисты выполняли профессиональные обязанности и освещали проходившую в Минске студенческую акцию протеста.
Сейчас в РУВД, находятся журналист tut.by Алексей Судников, журналисты «Комсомольской правды в Беларуси» — Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист БелаПАН Андрей Шавлюго.