Протестанты поддержали митрополита Тадеуша Кондрусевича

Протестанты поддержали митрополита Тадеуша Кондрусевича1
- 1.09.2020, 22:21
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Официальное заявление.
Одна из крупнейших протестантских церквей в Беларуси — Объединение христиан полного Евангелия в Республике Беларусь — поддержала главу Католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича, которому белорусские власти отказали во въезде в Беларусь.
«Объединение христиан полного Евангелия в Республике Беларусь выражает возмущение в связи с отказом во въезде в Беларусь Митрополиту Тадеушу Кондрусевичу, который возвышал свой голос в защиту мира, милосердия и единства, осуждая насилие, ложь и ненависть. Это является духовным и морально-нравственным долгом любого священнослужителя, а не политической деятельностью.
Согласно Библии, гражданская власть призвана поддерживать добро и наказывать зло. Если же гражданская власть поступает наоборот, то она не исполняет своего предназначения от Бога», — говорится в заявлении.