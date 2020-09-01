В Нидерландах создали высокотехнологичный способ соблюдать социальную дистанцию 1.09.2020, 22:31

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Изображение: cosimoscotucci.com

Автором проекта выступил архитектор из Роттердама.

В Нидерландах придумали новый технологичный способ соблюдать социальную дистанцию. На вокзале Роттердама хотят разместить площадку с зонами безопасности, сообщает designboom (перевод — lenta.ru).

Установка высотой полметра получила название Physx. Она будет покрыта мембраной, волокна которой меняют свою форму при воздействии на нее. Работа Physx осуществляется по следующему принципу — когда человек ступает на поверхность, вокруг него сразу появляется полутораметровая безопасная зона, окрашенная в оранжевый цвет. Степень его яркости зависит от того, насколько близко люди находятся друг к другу — чем плотнее они стоят, тем интенсивнее становится цвет мембраны. Он и определяет уровень опасности.

Автором проекта выступил голландский архитектор из Роттердама Козимо Скотуччи (Cosimo Scotucci). При работе над площадкой европейский специалист вдохновился принципом пространственно-временной сети, которая растягивается и изгибается в зависимости от того, какое астрономическое тело в ней находится.

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