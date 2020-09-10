«Стоять со щитом против народа я не буду» 10 10.09.2020, 7:44

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фото: телеграм-канал "Nexta"

Бывшие силовики рассказывают о колебаниях в рядах белорусской милиции.

Бывший следователь, имя которого мы не называется из соображений безопасности, уволился из органов накануне основного дня голосования, сообщает «Белсат».

На решение повлиял ход нынешней избирательной кампании:

«К сожалению, у нас в данный момент институт права не работает. Он утратил свою силу, и людям некуда обратиться за помощью. Я скажу на примере: для меня стал решающим момент, когда люди стали в очередь, и их начали задерживать… Для себя решил, что, если возьму в руки щит и стану в ряд, дороги назад у меня не будет».

Согласно мнению другого героя программы «Честно говоря» на телеканале «Белсат», мотивацией для силовиков может быть финансовая сторона, но колебания там есть:

«Царят два настроения. Некоторые мои знакомые говорили, что не знают, что делать. Контракты не продлены, а при увольнении грозят уголовными статьями. Есть люди, которые агрессивно настроены, что давно работают. Считают, что люди, вышедшие на протесты, – преступники, нарушающие общественный порядок. Им ежедневно говорят, что протестующие –анархисты, футбольные фанаты, иностранцы – подрывают суверенитет, и их не надо жалеть».

Полную версию программы смотрите в видео.

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