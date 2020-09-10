Лукашенко как проекция Януковича 7 Денис Лавникевич

10.09.2020, 10:18

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Поможет ли ему Россия с эвакуацией?

Александр Лукашенко в интервью, данных после 2014г., не раз вспоминал бывшего президента Украины Виктора Януковича, который был вынужден с позором бежать из собственной страны. При этом глава Беларуси всякий раз старательно подчеркивал: я, мол, не совершу тех же ошибок, что и Янукович, я смелее, решительнее и умнее. Однако это сравнение себя с Януковичем из уст Лукашенко звучало настолько часто, что не могло не обратить на себя внимание.

«Я посмотрела несколько телеинтервью Лукашенко именно тех, где он говорил о Януковиче. Здесь все очевидно, в психологии это называется проекция. Александр Григорьевич проецирует личность Януковича на себя, его поступки на свои поступки, сказала в комментарии для «БелГазеты» практикующий психолог Елена Сутырина. И самое важное здесь то, что Лукашенко находит между собой и украинским экспрезидентом очень много общего. Именно потому что находит и проговаривает это публично. Если бы ничего общего между ними не было, то Лукашенко Януковича бы и не вспоминал. Не вспоминает же он, например, Шарля де Голля. А тут как раз родственные души, люди с очень похожим мышлением и логикой».

Аналогии между Януковичем и Лукашенко неизбежно начали возникать после 9 августа, и совсем не только изза шуток протестующих о «билете до Ростова». Слишком много внешнего сходства. Сотни тысяч людей на улицах столицы, протестующих против конкретного человека в президентском кресле. Приказ силовикам действовать максимально жестко. Настоящие уличные столкновения в центре столицы. Избиения задержанных, пытки, стрельба по собственным гражданам.

Правда, на Майдане в Киеве первая кровь пролилась на 62й день протестов, а в Минске уже на второй. Но так и Янукович был при власти четыре года, а Лукашенко сжимал пружину народного терпения 26 лет…

Однако главный признак «родственности душ» срочное, буквально паническое обращение за помощью к России. В один миг были забыты все прежние ссоры, и вот уже Александр Григорьевич договаривается с Владимиром Владимировичем о реструктуризации долга на $1 млрд, о силовой поддержке. Российский президент рассказывает о созданном для нужд белорусского руководства «резерве правоохранителей». (Будет очень смешно, если окажется, что в него вошли те самые 33 наемника из ЧВК Вагнера.)

Если не из Беларуси, то из Украины уж очень хорошо видно, что Лукашенко пошел по стопам Януковича. В ноябре 2013г. Янукович получил от Путина скидку на газ и финансовую помощь в размере $3 млрд. Эксперты тогда были обеспокоены, что же именно украинский «гарант Конституции» предложил взамен. Как вскоре оказалось независимость страны, которую пришлось отстаивать через большую кровь и потерю части территорий.

Сейчас мы наблюдаем похожую ситуацию. Лукашенко подтвердил рефинансирование ранее выданного Россией кредита, просит новую помощь и готов ехать в Москву, как пишут российские СМИ чтобы подписать оставшиеся дорожные карты по интеграции РФ и РБ. Включая ту самую 31ю о единых органах власти в Союзном государстве.

С одной стороны, экономика Беларуси слишком сильно зависит от РФ, с другой люди, почувствовавшие себя свободными, вряд ли смирятся с тем, что гарантом сохранения Лукашенко у власти станет Россия. Что ожидать при таком раскладе? Грубого поглощения Беларуси Россией или же повторения украинского сценария: доведенная до конца революция, война и захват территорий?

Здесь есть два фактора, которые могут качнуть ситуацию в одну или в другую сторону. Первый насилие. Которое уже было и которое еще возможно.

Реакция властей в лице Лукашенко на первые протесты была совершенно безжалостной. Силовикам были развязаны руки на применение самых радикальных методов при подавлении акций протеста. Правоохранители применяли чрезмерную силу к людям намного больше, чем это позволял себе украинский «Беркут» в 2014м. Лукашенко ясно дал понять, что не намерен покидать президентское кресло и готов идти до последней капли крови своих граждан, чтобы остаться в нем. Но насилие и издевательства над собственным народом дают моральный картбланш и противникам Александра Григорьевича. Пока мы видим подчеркнуто мирные протесты, но если объективного расследования нарушений, которые совершили правоохранители, не будет, то… «Месть это блюдо, которое следует подавать холодным», гласит древняя поговорка.

Второй фактор деятельность международных организаций по защите прав человека по отношению к Беларуси. Волонтеры и правозащитники фиксируют все проявления насилия: от убийств протестующих до «простых» задержаний журналистов. Авторитетные международные организации, отвечающие за защиту прав человека, уже направили в Совет ООН по правам человека открытое письмо, в котором призвали срочно созвать специальное заседание для решения кризиса в сфере прав человека в Беларуси.

Высказалась и директор международной неправительственной организации Amnesty International (лауреат Нобелевской премии по защите прав человека) в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. Она заявила, что если действия властей Беларуси не будут осуждены, то на улицах прольется еще больше крови. Вполне вероятно, что Совет ООН по правам человека инициирует международное расследование нарушений прав человека и преступлений. А там уже и до Гааги недалеко.

В Беларуси действует еще одна самостоятельная сила присланные Кремлем «советники» (вспомните, сколько спецбортов ФСБ прилетело в Минск за последние недели). Помимо «антимайданных» методичек, по которым работали российские политтехнологи с Януковичем, в дело «для подстраховки» пустили еще и «суданские» методички. Напомню: пока одна группа российских советников подталкивала суданского правителя Хасана АльБашира к жесткому подавлению протестов, другая всячески эти протестные настроения стимулировала и готовила военный переворот. Чтобы победить при любых раскладах, нужно играть за обе стороны одновременно. Именно так Россия и действует сейчас в Беларуси.

Обращение за помощью к России Януковичу не помогло. Точнее, РФ-то ему помогла и срочным кредитом, и консультантами, и силовиками, и провокаторами. Только потом пришлось помогать еще и эвакуацией, так что итоговый баланс для него все равно отрицательный.

Теперь Россия помогает Лукашенко. Поможет ли с эвакуацией?

Денис Лавникевич, «БелГазета»

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