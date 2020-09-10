«Баста!»: План действий на 10 сентября 10.09.2020, 10:25

3,853

Фото: «Радыё Свабода»

Cегодня - начало второго месяца белорусской революции.

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-канал обратились к белорусам утром 10 сентября:

— Друзья, сегодня - начало второго месяца протестов. Мы многого добились, но впереди - самое интересное. Наша главная задача - расширение протестного движения и забастовок.

Сегодня утром эпицентр протестов - Солигорск, где рабочий "Беларуськалия" приковал себя к оборудованию прямо в шахте, а его товарищи призвали жителей к акции солидарности. Днем ждем новостей из вузов. Каждый день все больше университетов присоединяется к студенческому протесту. Акции проходят прямо в стенах учебных заведений. Вечером - продолжение традиционного карнавала свободы - маршей и пикетов по всем городам.

План на сегодня

Продолжаем забастовку - самый эффективный инструмент давления на власть. Проводим собрание на территории своего предприятия, вуза, организации, договариваемся о форме протеста, создаем стачком, куда выбираем наиболее авторитетных представителей своего коллектива. Прекращаем работу. Сообщаем информацию в СМИ. Гласность - гарантия нашей безопасности.

Студенты, собирайтесь в корпусах учебных заведений и проводите акции солидарности и протеста. Общежития и учебные корпуса - ваша территория, они должны стать центром свободы, не допускайте попадания в них омоновцев и тихарей. Массово выходите из БРСМ, профсоюзов и прочих структур оккупантов. Создавайте свои стачкомы, фонды взаимопомощи и настоящее независимое студенческое движение.

Нужна помощь в организации и проведении забастовки - пишите на @zabastovka_bel.

Лучшая форма солидарности с бастующими - активный протест на улицах наших городов и деревень. Когда? В любое удобное время. Где? Везде.

Устроить акцию протеста очень легко. Договариваемся с соседями - выходим на улицу. Договариваемся с коллегами по работе - выходим на улицу. Договариваемся в чатах своих домов, микрорайонов, городов - выходим на улицу.

Нас должно быть видно по всем городам каждый день. Используем все формы протестов - блокада дорог, концерты в людных местах, вывешивание флагов и транспарантов.

Даем отпор преступникам и защищаем своих. Создаем народные дружины самообороны - в каждом квартале, районе, доме. Берем под контроль свою территорию, сами поддерживаем порядок в своих дворах и на улицах, в вузах и на заводах.

Для всех ключевых направлений нашей деятельности очень важно освещение в СМИ. Обязательно сообщайте нам на @adm_basta всю информацию о протестах и забастовках в вашем городе! Присылайте фото и видео. Пусть вся Беларусь и весь мир узнают о нашей борьбе за свободу!

Один - за всех, и все - за одного!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.