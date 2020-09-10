Ритуал выродился Эль Мюрид

10.09.2020, 10:30

5,632

Эль Мюрид

Фюреру больше нечего поведать своему фольку.

Объявлено о том, что в этом году прямой линии Путина проводиться не будет "в силу сложившихся в этом году условий". Отговорка, прямо скажем, так себе, так как все предыдущие проходили во вполне стерильной обстановке, где Путин в окружении тщательно отобранной аудитории отвечал на звонки извне. Сидя сегодня в тщательно законсервированном бункере, он точно так же мог бы отвечать на такие же бессмысленные вопросы из внешнего мира, давая на них не более осмысленные ответы.

По всей видимости, формат себя исчерпал. Фюреру больше нечего поведать своему фольку. Ритуал выродился.

Базовая проблема путинской "вертикали" в том, что она последовательно обрывала и разрушала все механизмы обратной связи с народом. Лучше всего это видно по трансформации института выборов. Они прошли долгий и сложный путь стерилизации - вначале был отменен порог явки, затем - вычеркнут "кандидат Против всех", были установлены практически непроходимые барьеры и фильтры на предварительных этапах, ряд других изменений - на выходе мы сегодня имеем абсолютно неработоспособную модель, которая дает результат, но не разрешает накапливающиеся противоречия. Во всех остальных сферах происходило все то же самое, но главное изменение - полный отказ от ответственности власти перед народом. Она существует сама для себя. Вещь в себе.

Именно поэтому она не успевает реагировать на любые вызовы - внешние или внутренние. Именно поэтому управление страной во всех областях все больше напоминает инстинкты амебы, чем разумное поведение. И в этом кроется будущая гибель режима - он неадекватен любым проблемам и противоречиям.

Прямая линия - всего лишь эпизод ликвидации механизмов обратной связи. Она умерла уже давно. Формат натужного натягивания на лицо заинтересованности в проблемах подданных вызвал скорее отвращение, чем интерес. Поэтому покойника просто перестали выкапывать и подкрашивать.

Эль Мюрид, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».