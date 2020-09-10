Протесты везде: 33-й день белорусской революции (Онлайн) 1 10.09.2020, 10:36

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Фото: tut.by

Национальные флаги над городами и смелая акция в Солигорске.

Сегодня - 33-й день белорусской революции.

Утром эпицентром протестов стал Солигорск, где рабочий «Беларуськалия» Юрий Корзун приковал себя к наручниками прямо в шахте, а его товарищи вышли на акцию солидарности.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов продолжать давление на власть и расширять Всебелорусский протест и Национальную забастовку.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий 33-го дня белорусской революции.

10:50 Юрию Корзуну, применив силу, разрезали наручники и вынесли из шахты. Юрия отправили в приёмный покой Солигорской больницы. Колонна шахтеров в его поддержку движется по Любанскому шоссе в сторону ЦРБ.

10:49 Солигорские шахтеры откликнулись на призыв Стачкома ОАО «Беларуськалий» и вышли в поддержку протестующего под землей Юрия Корзуна. Акция проходит возле проходной Рудоуправления №1.

10:48 Белорусские города приняли эстафету Минска и встречают новый день революции под правильной символикой. Так выглядит сегодня бело-красно-белый Гродно

10:47 Стачком ОАО «Беларуськалий» объявил в Солигорске всеобщую мобилизацию с целью поддержать шахтера Юрия Корзуна, который сегодня начал под землей бессрочную акцию протеста. Общий сбор - у проходной рудника Рудоуправления №1 ОАО «Беларуськалий»

10:46 В Минске продолжается добрая традиция встречать новое утро белорусской революции с национальной символикой. Сегодня бело-красно-белых флагов в столице еще больше, они украшают практически все районы столицы.

10:42 Один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров.

10:37 Так началось утро в микрорайоне Михалово в Минске.

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