Сергей Долидович: Честных людей все равно больше, я знаю!
- 10.09.2020, 10:45
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Известный белорусский спортсмен призвал к солидарности.
Белорусский лыжник Сергей Долидович призвал поддержать людей, которые пострадали от действий власти. Пост с призывом поддержки он написал в «Фейсбуке».
- Несколько лет назад люди помогли мне и собрали деньги на подготовку к Олимпиаде в Южной Корее. Тогда я еще раз убедился, что в этом наша сила – именно вместе мы можем многое.
Каждый из нас видит, что честные люди в Беларуси теряют работу или как-то еще страдают из-за своих убеждений. Отдельный респект осводовцам – мой отец стоял у истоков Оршанского ОСВОДа, он бы поддержал их действия на Комсомольском озере. Отец, кстати, был награжден медалью за спасение утопающего.
Честных людей все равно больше, я знаю! Сейчас я предлагаю помочь таким людям, как когда-то помогли мне.