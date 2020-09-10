Сергей Долидович: Честных людей все равно больше, я знаю! 10.09.2020, 10:45

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Сергей Долидович

Известный белорусский спортсмен призвал к солидарности.

Белорусский лыжник Сергей Долидович призвал поддержать людей, которые пострадали от действий власти. Пост с призывом поддержки он написал в «Фейсбуке».

- Несколько лет назад люди помогли мне и собрали деньги на подготовку к Олимпиаде в Южной Корее. Тогда я еще раз убедился, что в этом наша сила – именно вместе мы можем многое.

Каждый из нас видит, что честные люди в Беларуси теряют работу или как-то еще страдают из-за своих убеждений. Отдельный респект осводовцам – мой отец стоял у истоков Оршанского ОСВОДа, он бы поддержал их действия на Комсомольском озере. Отец, кстати, был награжден медалью за спасение утопающего.

Честных людей все равно больше, я знаю! Сейчас я предлагаю помочь таким людям, как когда-то помогли мне.

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