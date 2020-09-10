закрыть
10 сентября 2020, четверг, 11:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сергей Долидович: Честных людей все равно больше, я знаю!

  • 10.09.2020, 10:45
  • 1,659
Сергей Долидович: Честных людей все равно больше, я знаю!
Сергей Долидович

Известный белорусский спортсмен призвал к солидарности.

Белорусский лыжник Сергей Долидович призвал поддержать людей, которые пострадали от действий власти. Пост с призывом поддержки он написал в «Фейсбуке».

- Несколько лет назад люди помогли мне и собрали деньги на подготовку к Олимпиаде в Южной Корее. Тогда я еще раз убедился, что в этом наша сила – именно вместе мы можем многое.

Каждый из нас видит, что честные люди в Беларуси теряют работу или как-то еще страдают из-за своих убеждений. Отдельный респект осводовцам – мой отец стоял у истоков Оршанского ОСВОДа, он бы поддержал их действия на Комсомольском озере. Отец, кстати, был награжден медалью за спасение утопающего.

Честных людей все равно больше, я знаю! Сейчас я предлагаю помочь таким людям, как когда-то помогли мне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич обратилась к белорусам и российской интеллигенции
Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач