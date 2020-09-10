Колонна шахтеров движется в сторону Солигорской больницы 3 10.09.2020, 10:58

2,674

Туда насильно отправили протестовавшего под землей Юрия Корзуна.

Протестовавшему под землей солигорскому шахтеру Юрию Корзуну, применив силу, разрезали наручники и вынесли из шахты, сообщает Charter97.org со ссылкой на Стачком ОАО «Беларуськалий».

Юрия отправили в приемный покой Солигорской больницы. Колонна шахтеров в поддержку своего товарища движется по Любанскому шоссе в сторону Cолигорской ЦРБ.

Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал бессрочный одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.

По призыву Стачкома солигорские шахтеры вышли на акцию в поддержку товарища.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».