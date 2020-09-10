В Украине второй день подряд рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19
- 10.09.2020, 11:00
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Полная статистика по областям.
За минувшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 2582 человек, зафиксировано 44 смертельных исходов, 1174 пациента выздоровели.
Как сообщает сайт Сharter97.org, об этом говорится в данных от СНБО Украины.
В Украине второй день подряд фиксируют рекорд по количеству выздоровевших за сутки, днем ранее выздоровели 1157 пациентов.
Всего за все время пандемии в Украине 145 612 заболело человек, из них 65 877 выздоровели, летальных исходов — 3023.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 4606 случаев;
Волынская область — 6092 случая;
Днепропетровская область — 3012 случаев;
Донецкая область — 1852 случая;
Житомирская область — 3938 случаев;
Закарпатская область — 8359 случаев;
Запорожская область — 2081 случай;
Ивано-Франковская область — 10802 случая;
Кировоградская область — 874 случая;
Киев — 16119 случаев;
Киевская область — 6554 случая;
Львовская область — 16452 случая;
Луганская область — 503 случая;
Николаевская область — 1766 случаев;
Одесская область — 8874 случая;
Полтавская область — 1069 случаев;
Ровенская область — 10073 случая;
Сумская область — 2187 случаев;
Тернопольская область — 8075 случаев;
Харьковская область — 11832 случая;
Херсонская область — 558 случаев;
Хмельницкая область — 3497 случаев;
Черновицкая область — 11715 случаев;
Черкасская область — 2177 случаев;
Черниговская область — 2545 случаев.