В Украине второй день подряд рекорд по количеству выздоровевших от COVID-19 10.09.2020, 11:00

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Полная статистика по областям.

За минувшие сутки COVID-19 в Украине обнаружили у 2582 человек, зафиксировано 44 смертельных исходов, 1174 пациента выздоровели.

Как сообщает сайт Сharter97.org, об этом говорится в данных от СНБО Украины.

В Украине второй день подряд фиксируют рекорд по количеству выздоровевших за сутки, днем ранее выздоровели 1157 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине 145 612 заболело человек, из них 65 877 выздоровели, летальных исходов — 3023.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 4606 случаев;

Волынская область — 6092 случая;

Днепропетровская область — 3012 случаев;

Донецкая область — 1852 случая;

Житомирская область — 3938 случаев;

Закарпатская область — 8359 случаев;

Запорожская область — 2081 случай;

Ивано-Франковская область — 10802 случая;

Кировоградская область — 874 случая;

Киев — 16119 случаев;

Киевская область — 6554 случая;

Львовская область — 16452 случая;

Луганская область — 503 случая;

Николаевская область — 1766 случаев;

Одесская область — 8874 случая;

Полтавская область — 1069 случаев;

Ровенская область — 10073 случая;

Сумская область — 2187 случаев;

Тернопольская область — 8075 случаев;

Харьковская область — 11832 случая;

Херсонская область — 558 случаев;

Хмельницкая область — 3497 случаев;

Черновицкая область — 11715 случаев;

Черкасская область — 2177 случаев;

Черниговская область — 2545 случаев.

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