Дмитрий Бондаренко: Светлана Тихановская — законно избранный президент Беларуси 14 10.09.2020, 13:15

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Дмитрий Бондаренко

За нее проголосовали 80% белорусов.

Об этом один из лидеров белорусской оппозиции, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил в новой программе сайта Charter97.org Studio Х97, отвечая на вопрос, кто сейчас является законно избранным президентом Беларуси:

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- Да, она законно избранный президент, да, за нее проголосовали 80% белорусов. Я в этом не сомневаюсь. Но такие резкие переходы настроения, когда человек говорит: «Рвусь жарить котлеты», а потом называет себя лидером нации, меня несколько настораживают. Ни Зянон Позняк, ни Геннадий Дмитриевич Карпенко, ни Андрей Санников, ни Мустафа Джемилев, ни другие люди, которых я встречал, ни Виктор Ющенко в свое время, они не говорили о себе «я – национальный лидер». А когда Светлана начинает так говорить, «я – национальный лидер», меня это настораживает.

Я считаю ее президентом в рамках ее предвыборной программы. Светлана четко говорила, что «я не политик, плохо разбираюсь в политике, случайно сюда попала, продолжаю дело мужа, моя задача – провести свободные выборы и я из политики уйду». Мне очень понятны эти заявления. Они соответствуют трезвой оценки своей личности. А когда сейчас люди из ее окружения пытаются делать из нее кризисного менеджера или, прости Господи, национального лидера, это выглядит нелепо.

Самое главное, что на саму ситуацию это не влияет. Задумка властей в этом и заключалась, чтобы выставить человека далекого от политики, потом заставить покаяться на телевидении, потом создать непонятный орган, но все каждый раз шло не так. Лукашенко поэтому и нервничает. Вы говорите, и там агенты, и там под контролем, и это слабо, но все идет не так по одной простой причине. Слово уже уверенно говорит белорусский народ.

На политическую сцену вышел белорусский народ. Эти игры уже имеют значительно меньшее значение. Единственное, не стоит надеяться на людей, которые не готовы к той роли, которая необходима, к роли лидера.

Светлана Тихановская говорит сегодня о нарушении прав человека в Беларуси, у нее есть международные контакты. Даже скажу, она в определенной степени выполняет роль британской королевы – царствует, но не правит. Светлана может представлять белорусов, за нее действительно проголосовало 80% людей, она может говорить о наших проблемах, но быть лидером, быть кризисным менеджером – это не ее роль. Есть другие люди, которые организуют протесты, они находятся в тени, но почему-то перекладывают политическую ответственность на Светлану. Это неправильно.

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