«Юра Корзун, мы с тобой!»1
- 10.09.2020, 11:53
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Жители Солигорска проводят митинг возле Центральной районной больницы.
Группа шахтеров, к которой присоединились жители Солигорска, прошла колонной к Солигорской ЦРБ, куда отвезли протестовавшего под землей Юрия Корзуна.
Сейчас там проходит митинг, сообщает Charter97.org.
Напомним, что один из известных участников протестов и забастовки горняков в Солигорске Юрий Корзун начал бессрочный одиночный протест в шахте. Он сообщил руководству, что спускается вниз и отказывается подниматься на поверхность, после чего приковал себя наручниками на глубине 305 метров. Главное требование шахтера - прекращения насилия и отставка Лукашенко.
По призыву Стачкома солигорские шахтеры вышли на акцию в поддержку товарища.