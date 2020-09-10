Новый коронавирусный рекорд установлен в Грузии 1 10.09.2020, 12:20

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Впервые более 50 заражений за сутки.

В Грузии прирост новых заражений коронавирусом впервые превысил 50.

Как пишет "Грузия Онлайн", такие данные обнародовал Национальный центр контроля за заболеваниями.

За последние сутки часа в стране обнаружили 57 новых больных - новый максимум за все время эпидемии. Предыдущий рекорд регистрировали 8 сентября - 45 больных, на следующий день показатель был почти идентичным - 44.

Общее количество подтвержденных больных коронавирусом с начала эпидемии возросло до 1830, из них 19 умерли, 1334 - уже выздоровели. За последние сутки выздоровели 9 человек.

Население Грузии - около 3,7 млн человек.

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