Как работает «итальянская забастовка» на Минском автозаводе 7 10.09.2020, 12:40

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фото: tut.by

Август закончился, можно посмотреть цифры.

Представители Стачкома МАЗ подвели для Telegram-канал "Баста!" итоги "итальянской забастовки" в августе.

"Можно даже слово "забастовка" не говорить, просто делать как можно меньше — кто это вычислит? - говорят рабочие. - Тех, кто не прощает администрации многолетнее скотство, сотни. Вместо благодарности директора орут, работу со своим инструментом принимают за должное, при попытке обсудить — перебивают, показывают, кто главный, тащат на должности только своих. Рабочие очень, очень злы.

Август закончился, и можно посмотреть цифры, прикинуть, как эта злость проявляется, чем обходится директорам и замам.

Сперва возьмем цифры за этот год по каждому месяцу. Как выполнялся месячный план - смотрите график 1. Максимальное отставание от плана каждый месяц этого года было не больше десяти процентов. А за август фактически сделали 562 машины, а план — 732. План почти в полтора раза больше, чем было выпущено.

На графике 2 - разбивка под дням, чтобы увидеть, как так получилось.

График 3 - с итоговой цифрой по каждому дню.

Как МАЗу компенсировать потери в августе? Продержаться за счет прибыли не получится, ее нет. Меньше платить рабочим они не могут, иначе сами себе устроят забастовку. Ситуация для них выглядит безвыходной.

Продолжаем забастовку, наращиваем обороты. Давно пора показать, что МАЗ — рабочие, а не вся эта плесень. И это только в ваших руках.

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