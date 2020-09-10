Бобруйская «Нина»: 73-летняя женщина ходит на митинги ради молодого поколения 10.09.2020, 12:39

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Фото: tut.by

Алла Харитонова даже внешне похожа на символ протестов, Нину Багинскую.

73-летнюю бобруйчанку Аллу Харитонову — она даже внешне немного похожа на хрупкую и сильную минскую пенсионерку, символ протестов Нину Багинскую — можно часто встретить на городских акциях солидарности, пишет tut.by.

По воскресеньям женщина ездит в Минск и присоединяется к многотысячной колонне мирных протестующих. Чтобы быть в курсе событий, попросила дочь подключить ей мобильный интернет — там и узнает о предстоящих акциях. За месяц после выборов жизнь обычной пенсионерки кардинально изменилась. «У меня появилась надежда, что все это не зря. И я горжусь нашей молодежью, которая готова отстаивать не только свои права, но исправлять ошибки старшего поколения».

Фото: tut.by

По профессии Алла Васильевна — социолог. В свое время окончила философский факультет БГУ, много лет отработала на ОАО «Белшина». Признается, что никогда не была аполитичной, но в последние годы на выборы не ходила — считала, что это бесполезно. Однако нынешняя избирательная кампания, по словам женщины, стала исключением.

— Лукашенко мне не нравился еще в Верховном Совете БССР: говорил громко, по-простому, вроде бы старался быть ближе к народу. Это многих подкупало — люди вслушивались в его интонации, а не в слова. Но то, что он тогда говорил, для меня было неприемлемо. Это ретроград, которому хотелось вернуть Советский Союз, — вспоминает Алла Васильевна.

На первых президентских выборах она голосовала за Зенона Позняка, но теперь признает — это было ошибкой.

— Люди за ним не пошли… Но и в победу Лукашенко в 1994 году я не верила. Не могла понять, как его поддержали такие умные люди, как Гончар или Красовский.

Пенсионерка вспоминает, что поначалу добросовестно ходила голосовать, но потом увидела, что ничего не меняется. Говорит, после распада СССР люди понятия не имели, что такое выборы, какие у них есть права. Но выросло новое поколение умных и свободных белорусов. В этом году, когда у претендентов в президенты еще до выборов начались проблемы, женщина подумала, что элегантной победы у Александра Лукашенко не будет.

— Если бы он победил с цифрой чуть больше 50%, люди бы с этим смирились, я думаю. Но в 80% ни один здравомыслящий человек не поверит.

Это, по мнению пенсионерки, стало ясно после пикета в поддержку Светланы Тихановской, который состоялся в Бобруйске 25 июля.

— Я увидела тысячи людей, которые хотят перемен. Тогда у меня на руке появилась белая ленточка, а 9 августа я пошла голосовать.

Фото: tut.by

Алла Васильевна говорит, что в честность этих выборов она перестала верить еще когда на досрочном голосовании независимых наблюдателей повсеместно не пустили на избирательные участки.

— В конце 80-х я была наблюдателем на выборах народных депутатов в Верховный Совет СССР. Мы следили за ходом голосования на участке в школе № 25, присутствовали на подсчете голосов. Тогда все было открыто и прозрачно. На моей памяти это единственные выборы, которые можно назвать честными.

Вечером 9 августа Алла Харитонова отправилась в центр города, так как был убеждена — люди выйдут на улицу. Говорит, что никого тогда на площади, которая была оцеплена, не застала. А на следующий день вечером стала свидетельницей того, как сотрудники ОМОНа возле магазина «Корона» в центре города забрали в автозак одиноко стоящего мужчину.

— Я пробовала вступиться, меня оттолкнули. Сказали, мол, я понятия не имею, что здесь происходит. Но ведь я же видела, что он стоял совершенно один! Потом, правда, подбежала женщина, сказала, что она — его супруга. Но ее даже слушать никто не стал.

После этого случая, говорит пенсионерка, она стала регулярно ходить на мирные акции протеста, где встретила много единомышленников. Своих ровесниц она ласково называет «девочками», обсуждает с ними то, что сейчас происходит в стране.

— Это обычные женщины, пенсионерки. Знаю их только по именам. Они просто хотят для своих детей и внуков лучшей жизни.

Фото: tut.by

Акции солидарности, считает Алла Харитонова, многих людей сплотили. Лично ее огромное количество молодежи, которая мирно, культурно отстаивает свои права, воодушевляет. Правда, во время маршей не обходится без провокаций.

— Однажды на улице Гагарина ко мне подскочила пенсионерка, хотела флаг забрать, начала бить по лицу цветами. Я смеюсь: что, мол, самую маленькую и хрупкую в колонне нашла, можно нападать?

Фото: tut.by

К пенсионерам, которые не хотят ничего менять и ратуют за стабильность, Алла Васильевна тоже относится с пониманием. Но считает, что их время уже ушло, и в новой стране жить не им, а их детям и внукам. Женщина убеждена, что при любом раскладе Беларусь ждут тяжелые времена.

— Посмотрите на наши предприятия, многие из которых — убыточны. Вот наши достижения за 26 лет. Государство вкладывает деньги в производство, которое нерентабельно, в продукцию, которая никому не нужна. Лучше бы эти деньги направили на переобучение людей и создание новых, конкурентоспособных заводов и фабрик, — считает пенсионерка.

Фото: tut.by

По ее мнению, если все оставить без изменений, страну ждет экономический коллапс. Если перемены произойдут, то Беларусь, пусть долго и тяжело, но все же начнет выходить из кризиса.

— У меня появилась надежда, что все это не зря. И я горжусь нашей молодежью, которая готова отстаивать не только свои права, но исправлять ошибки старшего поколения. Надеяться нужно до конца. Ради вот этих молодых ребят, которых сегодня избивают и бросают в автозаки, — женщина не может сдержать слезы и прикрывает лицо руками. — Ради тех, кому предстоит жить в этой стране.

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