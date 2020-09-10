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Машинист сцены молодежного театра начинает забастовку

  • 10.09.2020, 12:54
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Машинист сцены молодежного театра начинает забастовку

С завтрашнего дня он отказывается выполнять свою работу.

Машинист сцены Илья Дмитриев решил внести свой вклад в общенациональную забастовку. С завтрашнего дня он отказывается выполнять свою работу. Машинист не боится увольнения, несмотря на то, что у него есть семья и двое детей, сообщает Telegram-канал NEXTA.

«Не могу участвовать в создании спектаклей, когда вокруг насилие и беспредел со стороны нелегитимного таракана!», — пишет Илья.

Так же рабочий выдвинул ряд требований профсоюзу, руководству театра и страны.

«Веселиться в театре, когда вокруг плач матерей. Это танец на крови!», — уверен Илья.

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