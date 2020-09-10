«Срочники, у кого есть доступ к интернету, настроены против режима» 25 10.09.2020, 13:35

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иллюстрационное фото

Стало известно о брожениях в 120-й бригаде, которую по выходным ставят в Минске на «Стелле».

Срочники, у кого есть телефон и доступ к интернету, настроены против режима. Доступ к технике даже солдатам ограничен, территория части патрулируется, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Разговаривал с парнем, - рассказывает читатель канала, - который последний месяц провел на сборах в 120-й мотострелковой бригаде в Уручье. Напомню, это та, которая стоит в оцеплении на "Стелле". Поинтересовался у него настроениями среди срочников и офицеров.

Так вот. Приказ пока выполняют все, но в головах единообразия нет. Срочники, у кого есть телефон и доступ к интернету, настроены против режима, те у кого нет - верят пропаганде. Но в целом настроения 50 на 50. Среди офицеров так же, хотя в последнее время сомневающихся все больше.

Кстати увольнения срочникам запрещены уже месяц, а офицеры на казарменном положении. Доступ к технике даже солдатам ограничен, территория части патрулируется".

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